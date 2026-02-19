Secondo concerto per Vespri d' Organo | protagonista Ferruccio Bartoletti

Ferruccio Bartoletti ha suonato al secondo concerto di Vespri d'Organo, portando la sua tecnica raffinata alla Cattedrale di Pisa. La serata si è svolta sabato 21 febbraio alle 17, con un pubblico attento e appassionato che ha riempito la navata centrale. Bartoletti ha eseguito brani di compositori storici, coinvolgendo gli ascoltatori con la sua interpretazione precisa e intensa. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, continua a richiamare appassionati di musica sacra e organo antico. La prossima data è già annunciata per il 28 febbraio.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Dopo il grande successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa animata da un pubblico molto numeroso giunto per ascoltare il giovane talento Jan Liebermann, prosegue sabato 21 febbraio alle ore 17 la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. Protagonista del secondo appuntamento, ad ingresso libero senza prenotazione, sarà Ferruccio Bartoletti, compositore e didatta, oggi organista titolare della Cattedrale di Massa. Bartoletti impagina un programma che attraversa oltre tre secoli di musica organistica: dai prediletti Johann Sebastian Bach e César Franck sino a Max Reger, arricchendolo con una sua composizione dedicata a San Francesco d'Assisi, il Trittico francescano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Secondo concerto per Vespri d'Organo: protagonista Ferruccio Bartoletti A Pisa tornano i ’Vespri d’organo in Cattedrale’A Pisa, tornano i Vespri d’organo in Cattedrale, un evento organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il capitolo metropolitano. I Vespri d’organo in Cattedrale a Pisa. Emozioni unicheI Vespri d’organo in Cattedrale a Pisa rappresentano un appuntamento annuale promosso dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omaggio a San Francesco nella seconda serata di Vespri d'Organo in Cattedrale; La bellezza invade anche i margini; Viareggio, In cammino verso una pace disarmata e disarmante; Dopo oltre 30 anni Macbeth torna sul palco del Goldoni per la stagione lirica. Secondo concerto per Vespri d'Organo: protagonista Ferruccio BartolettiSabato 21 febbraio alle ore 17 in Cattedrale: musiche di Johann Sebastian Bach, Max Reger, César Franck e un omaggio a San Francesco ... lanazione.it Omaggio a San Francesco nella seconda serata di Vespri d'Organo in CattedraleSabato 21 febbraio alle 17 in Cattedrale a Pisa l'organista Ferruccio Bartoletti si esibirà su musiche di Johann Sebastian Bach, Max Reger, César Franck e un omaggio al patrono d'Italia ... msn.com EuropArt. Ferruccio Bartoletti · Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565: Toccata. facebook