Vertice segreto a Mediaset | cosa hanno deciso davvero i Berlusconi su Forza Italia

Nella sede di Mediaset a Cologno Monzese si è svolto un incontro privato durato circa quattro ore tra alcuni membri di Forza Italia e rappresentanti dell'azienda. L'incontro, al quale hanno partecipato esponenti di rilievo del partito, è stato caratterizzato da un clima riservato e ha generato numerose voci tra gli osservatori politici. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sui temi trattati o sulle decisioni prese durante la riunione.

Quattro ore di confronto, una riunione riservata nella sede Mediaset di Cologno Monzese e una serie di indiscrezioni che hanno agitato Forza Italia. Al centro, il ruolo della famiglia Berlusconi nel partito e gli equilibri interni dopo gli ultimi avvicendamenti ai vertici parlamentari. Ma, al netto delle ricostruzioni circolate, la linea che emerge nelle ultime ore è più netta di quanto sembrasse. Il pranzo di venerdì scorso ha riunito Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi, alla presenza di Gianni Letta e dell’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino. Un incontro lungo e articolato, il primo dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia, che ha inevitabilmente alimentato letture politiche sul futuro del partito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vertice segreto a Mediaset: cosa hanno deciso davvero i Berlusconi su Forza Italia Notizie correlate Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi: cosa succede! Caos nel partitoSi è concluso dopo oltre quattro ore il vertice a Milano tra Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, con la partecipazione anche... Berlusconi e Tajani: vertice decisivo per il futuro di Forza ItaliaMarina Berlusconi e Pier Silvio si recano oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella residenza di corso Venezia per un incontro decisivo con Antonio Tajani... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Del Debbio: Che errore il vertice tra i Berlusconi e Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Forza Italia, contraddetto il pluralismo dell'azienda. Vertice segreto a Mediaset: cosa hanno deciso davvero i Berlusconi su Forza ItaliaQuattro ore di confronto, una riunione riservata nella sede Mediaset di Cologno Monzese e una serie di indiscrezioni che hanno agitato Forza Italia. Al centro, il ruolo della famiglia Berlusconi nel ... thesocialpost.it Forza Italia, Marina Berlusconi cambia tutto ma...restiamo nel centrodestraLa leadership di Antonio Tajani, così come la collocazione politica di Forza Italia, nel perimetro del centrodestra, non sono in discussione. iltempo.it