Berlusconi e Tajani | vertice decisivo per il futuro di Forza Italia

Oggi, venerdì 10 aprile 2026, Marina Berlusconi e Pier Silvio si sono recati presso una residenza di corso Venezia per un incontro con Antonio Tajani e Gianni Letta. L’appuntamento riguarda questioni interne al partito e il suo futuro. La riunione si svolge in un momento di particolare attenzione per le dinamiche politiche e le decisioni strategiche del movimento. Nessun dettaglio è stato comunicato sui contenuti dell’incontro.

Marina Berlusconi e Pier Silvio si recano oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella residenza di corso Venezia per un incontro decisivo con Antonio Tajani e Gianni Letta. Il vertice, che si svolge in questa ora di pranzo, mira a definire i nuovi equilibri di Forza Italia dopo l’esito negativo del referendum sulla giustizia, segnando un momento di confronto diretto tra la famiglia proprietaria di Fininvest e la segreteria del partito. La presenza di Pier Silvio al tavolo delle trattative rappresenta un elemento di novità assoluta rispetto ai precedenti incontri tra la sorella e il leader azzurro, proiettando un’immagine di compattezza familiare verso il titolare della Farnesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berlusconi e Tajani: vertice decisivo per il futuro di Forza Italia Leggi anche: Forza Italia, volti nuovi e nodo congressi: verso vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua La sede di Futuro Nazionale è sullo stesso pianerottolo di Forza Italia. Vannacci: «Un caffè con Tajani o Marina Berlusconi? Perché no» – Il video«Quanta bella gente, siamo fortunati» ha detto Roberto Vannacci ai giornalisti all’arrivo davanti alla sede di Futuro Nazionale a Roma, che è stata... Temi più discussi: Forza Italia, il vertice Berlusconi-Tajani slitta. Firme contro Barelli; Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo; Tajani e il vertice con Marina Berlusconi. La linea su congressi e incarichi; Vertice Tajani-Marina Berlusconi, si decide il futuro di Forza Italia. Che cosa bolle in pentola. Forza Italia, Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi | Temi: Costa alla Camera, Congresso, OcchiutoVertice Forza Italia oggi a Milano tra Marina, Pier Silvio Berlusconi, Tajani e Gianni Letta. Tutti i nodi sul tavolo, da Occhiuto al Congresso ... ilsussidiario.net Pranzo della resistenza azzurra: Marina Berlusconi media tra Tajani e i dirigenti FIForza Italia vive giornate cariche di tensione. Oggi a Milano, un vertice decisivo tra Marina Berlusconi, Antonio Tajani, Pier Silvio Berlusconi e Gianni Letta potrebbe ridisegnare il futuro del parti ... cataniaoggi.it Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook Stefania Craxi: «Forza Italia è vicina ad aziende e lavoratori» x.com