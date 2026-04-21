Verso Napoli-Cremonese | si rivede David Neres a Castel Volturno

L’esterno brasiliano ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, dove sta proseguendo il percorso di riatletizzazione. La squadra napoletana sta preparando la partita contro la Cremonese, con lavori in corso sul campo in vista del prossimo impegno di campionato. Neres si è unito ai compagni per continuare il suo recupero, senza partecipare ancora alle partite ufficiali.

L’esterno brasiliano è rientrato per continuare il percorso di riatletizzazione. Il Napoli procede la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. La squadra di. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Notizie correlate Napoli, Neres torna a Castel Volturno: prosegue il recuperoNapoli, Neres torna a Castel Volturno: prosegue il recupero"> NAPOLI – Buone notizie dall’infermeria azzurra. Napoli, un big torna titolare con la Cremonese? Cosa filtra da Castel VolturnoAmir Rrahmani può tornare titolare contro la Cremonese, con il Napoli che così potrebbe ritrovare un equilibrio difensivo compromesso dagli infortuni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Verso Napoli-Cremonese, Conte pensa a tre cambi rispetto alla Lazio: c’è Alisson – CdS; Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita; Serie A: Napoli-Cremonese, Conte per blindare la Champions; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO. Verso Napoli-Cremonese: si rivede David Neres a Castel VolturnoForzAzzurri.net - L'esterno brasiliano è rientrato per continuare il percorso di riatletizzazione. Il Napoli procede la preparazione in vista del prossimo impegno di ... forzazzurri.net Napoli-Cremonese, in corso vendita libera: si va verso altro sold out?Sono in vendita da giorni i biglietti per Napoli-Cremonese, match che si disputerà Venerdì 24 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Da ieri iniziata ... tuttonapoli.net NAPOLI AL LAVORO: VERSO LA CREMONESE, NERES PROSEGUE IL RECUPERO Il Napoli prepara il prossimo impegno di campionato contro la Cremonese, in programma venerdì alle 20:45, con una seduta mattutina al Training Center di Castel Volturno. - facebook.com facebook #napoli: #rrahmani pronto al rientro dal 1’ contro la #cremonese I suoi numeri al #fantacalcio x.com