"> NAPOLI – Buone notizie dall’infermeria azzurra. David Neres è tornato al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per proseguire il suo percorso di riatletizzazione dopo il lungo stop. L’esterno offensivo era fermo dallo scorso 4 gennaio, quando durante Lazio-Napoli aveva riportato un infortunio alla caviglia che aveva reso necessario un intervento chirurgico. Il rientro in gruppo rappresenta un passo importante, anche se restano ancora dubbi sui tempi: non è infatti certo che Neres riuscirà a recuperare la migliore condizione fisica prima della fine del campionato. Allenamento e preparazione Intanto la squadra, agli ordini di Antonio Conte, ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro la Cremonese, in programma venerdì alle 20:45.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Neres torna a Castel Volturno: prosegue il recupero

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