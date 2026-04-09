Verso Crotone-Catania divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea
In vista della partita tra Crotone e Catania, prevista per lunedì 13 aprile alle 20.30 allo Stadio Ezio Scida, il Prefetto della Provincia di Crotone ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea. La gara, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, si svolgerà senza la possibilità di acquistare i tagliandi da parte di chi risiede nella città di Catania.
In vista della gara Crotone-Catania, in programma lunedì 13 aprile alle ore 20.30 allo Stadio Ezio Scida e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, il Prefetto della Provincia di Crotone ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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