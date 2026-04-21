Versilfood quadruplica la produzione | al via il nuovo polo a Camaiore

A Camaiore sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo polo produttivo. L’azienda Versilfood ha annunciato di aver quadruplicato la propria capacità di produzione, dando il via a questo progetto che coinvolge un’area dedicata ai processi alimentari. I cantieri sono attivi da alcuni mesi e si concentrano sulla costruzione delle nuove strutture per sostenere l’espansione dell’attività.

L’odore pungente della terra e la freschezza dei frutti spontanei incontrano oggi il suono ritmico dei cantieri a Camaiore. Non è solo un raddoppio di metri quadri, ma un’evoluzione genetica per Versilfood, che nel suo quarantesimo anno di attività decide di trasformare il polo produttivo in un hub tecnologico d’avanguardia. L’obiettivo è ambizioso: quadruplicare la capacità industriale attraverso un impianto che automatizza l’eccellenza, senza tradire la materia prima. Specializzata nella selezione e nel confezionamento di funghi e ortaggi, l’azienda ha costruito un posizionamento fondato sulla cura maniacale della filiera. Ora, quella cura viene affidata a quattro nuove linee completamente automatizzate, progettate per preservare l’integrità organolettica dei prodotti su scala industriale.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Versilfood quadruplica la produzione: al via il nuovo polo a Camaiore Notizie correlate Versilfood avvia l'ampliamento del polo produttivo di CamaiorePrendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S. Stop al premio di produzione senza un nuovo accordo aziendale, la sentenzaLa magistratura ha recentemente risposto a una domanda su un significativo tema per lavoratori e imprese: il premio di produzione, previsto da... Approfondimenti e contenuti Versilfood quadruplica la produzione: al via il nuovo polo a CamaioreNuove linee automatizzate, maggiore capacità produttiva e un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita fondato su eccellenza delle materie prime, innovazione e sostenibilità L’odore pungente ... panorama.it Versilfood avvia l’ampliamento del polo produttivo di CamaiorePrendono oggi il via i lavori di ampliamento del polo produttivo di Versilfungo S.p.A/Versilfood a Camaiore: un intervento strategico con cui l’azienda punta a rafforzare la propria capacità industria ... tg24.sky.it