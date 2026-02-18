Stop al premio di produzione senza un nuovo accordo aziendale la sentenza

La Corte ha deciso che il premio di produzione non si può più concedere senza un nuovo accordo aziendale. La causa è legata a un contenzioso tra un’azienda e i lavoratori, che chiedevano il pagamento del premio dopo la scadenza dell’intesa precedente. I giudici hanno stabilito che, senza un nuovo accordo, il diritto a riceverlo si interrompe. La decisione chiarisce un punto importante per molte imprese: bisogna aggiornare gli accordi prima di continuare a riconoscere il premio. La sentenza entra in vigore immediatamente.

La magistratura ha recentemente risposto a una domanda su un significativo tema per lavoratori e imprese: il premio di produzione, previsto da accordi aziendali, continua a spettare anche dopo la scadenza dell’accordo che lo ha istituito? La risposta dei giudici è netta: no. Almeno, non automaticamente. E la mera prosecuzione dei pagamenti nel tempo non trasforma il premio in un diritto per sempre. Vediamo perché in una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 29 aprile 2025. Premio semestrale pagato fino al 2018 e poi interrotto: il caso. Un dipendente di una società operante nel settore aeroportuale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal tribunale per il pagamento del premio di produzione relativo al 2019. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stop al premio di produzione senza un nuovo accordo aziendale, la sentenza Leggi anche: La crisi dei chip delle auto non è scongiurata. Nexperia: "Senza accordo, imminente lo stop alla produzione" Il bel gesto dei dipendenti, rinunciano al loro premio aziendale e lo versano in beneficenzaI dipendenti di G-Professional Spa hanno scelto di devolvere il premio aziendale in beneficenza, condividendo un gesto di solidarietà in occasione delle festività. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Como il premio di produttività voluto dal sindaco ha fatto arrabbiare i sindacati; Stop al bullismo, il Torriani sul palco del Filo si aggiudica il premio del Kiwanis; Bs Trasporti, no garanzie sul premio: la protesta davanti alla sede; Bonus dipendenti: confermati 1.000 euro anche nel 2026. Stop al bonus neoassunti. Stop al premio di produzione senza un nuovo accordo aziendale, la sentenzaScopriamo perché, ad accordi aziendali scaduti, il premio di produzione non è oggetto di un diritto acquisito del lavoratore ... quifinanza.it Stop ai premi tv in gettoni d’oro, l’annuncio di Gerry Scotti: ora si paga con la ritenuta d’acconto, ecco cosa cambiaIl conduttore Mediaset ha annunciato lo stop ai gettoni d’oro per i premi de La ruota della fortuna e Chi vuol essere milionario. Ai vincitori un bonifico con ritenuta d’acconto (al 20%) ... msn.com CARNEVALE PARTY Pizza No-Stop Karaoke Battle-Diventa la star della serata (anche se sei travestito da dinosauro). DJ Set Live Bollino Rosso: PREMIO ALLA MASCHERA PIÙ BELLA! Circolo La Torre in via della Chiesa 77 a Montelupo F facebook