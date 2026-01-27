Fiera Milano | posata la prima pietra del nuovo polo produttivo Rai

La Fiera Milano ospita la posa della prima pietra del nuovo centro di produzione Rai, segnando l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione di una struttura moderna e funzionale. Il progetto, previsto per essere operativo nel 2029, rappresenta un investimento strategico per la città e il settore audiovisivo. L’intervento si configura come un importante passo avanti nel rafforzamento delle infrastrutture culturali e mediali di Milano.

Con la posa simbolica della prima pietra, è partito nell’area dell’ex-Fiera Milano il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di produzione Rai di Milano destinato a diventare operativo a partire dal 2029. Un’iniziativa che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Fiera voluti da Fondazione Fiera Milano che ha investito complessivamente nel progetto 120 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo Rai Approfondimenti su Fiera Milano Milano, posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai La posa della prima pietra del nuovo centro di produzione multimediale Rai a Milano segna un'importante fase di sviluppo nel settore mediatico locale. Posata la prima pietra, la Rai torna in Fiera a Milano La Rai riprende il suo ruolo storico a Milano, posando la prima pietra del nuovo Centro di Produzione multimediale nella Fiera. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo polo produttivo Rai Ultime notizie su Fiera Milano Argomenti discussi: Milano, posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai; Posata la prima pietra del nuovo centro di produzione Rai a Milano. Posata la prima pietra, la Rai torna in Fiera a MilanoInaugurato il cantiere del nuovo Centro di Produzione che sarà pronto nel 2029 con un investimento di 120 milioni da parte di Fondazione Fiera per il piano di rigenerazione urbana dell'area. Una stori ... msn.com La Rai torna in Fiera Milano: posata la prima pietra del nuovo centro di produzione. VIDEODa Fondazione Fiera Milano un investimento da 120 milioni di euro: dal 2029 un polo da 65mila metri quadrati tra studi, uffici e sostenibilità ambientale ... affaritaliani.it LA RAI TORNA IN FIERA (foto andrea cherchi) Milano, 27 gennaio 2026 La RAI torna in Fiera con la posa della prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione RAI, Questa mattina è stato presentato ufficialmente il - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.