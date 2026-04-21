Orban dopo la rissa | Mi scuso sinceramente con tutti i tifosi

Dopo l’incidente avvenuto domenica sera all’uscita dello stadio, quando un calciatore ha avuto una discussione con un tifoso mentre si allontanava in auto, l’attaccante ha pubblicato un messaggio sui social per chiedere scusa. L’episodio si è verificato al termine della partita tra Hellas Verona e Milan, e ha coinvolto il giocatore in una discussione che ha attirato l’attenzione dei media.

Dopo il brutto episodio avvenuto dopo la partita di domenica tra Hellas Verona e Milan, che ha visto Gift Orban avere una violenta discussione con un tifoso mentre si allontanava in auto, sono arrivate via social le scuse dell'attaccante gialloblu. «Desidero scusarmi sinceramente con tutti i.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Orban, le scuse dopo la rissa: "Tifosi, vi meritate rispetto, non sono stato all'altezza" Gift Orban perde la testa nel parcheggio: rissa con un tifoso dopo Verona-MilanTensione alle stelle nel post partita di Verona-Milan, con Gift Orban protagonista di una rissa fuori dallo stadio Bentegodi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Orban, le scuse dopo la rissa: Tifosi, vi meritate rispetto, non sono stato all'altezza; Gift Orban perde la testa nel parcheggio: rissa con un tifoso dopo Verona-Milan; Follia Orban: scende dall’auto e fa rissa con un tifoso. Il Verona prende le distanze; Caos Verona: rissa tra Orban e un tifoso dopo il match col Milan. Orban le scuse dopo la rissa servono a poco: il nigeriano rischia grosso e il futuro è sempre più lontano da VeronaL’attaccante nigeriano dell’Hellas affida alle storie di Instagram le proprie scuse ufficiali dopo l’increscioso episodio post Verona-Milan ... sport.virgilio.it Orban si scusa per la rissa col tifoso: Ho perso il controllo, non sono stato all’altezzaIl Verona ha condannato l’episodio e preso le distanze dal comportamento del giocatore, annunciando che sta valutando sanzioni disciplinari. Le scuse di Orban sono arrivate il giorno dopo, quando il v ... ilnapolista.it Gift Orban, rissa nel parcheggio del Bentegodi dopo Verona–Milan facebook #Orban si scusa dopo l’aggressione al tifoso: “Ho perso il controllo, ho sbagliato” x.com