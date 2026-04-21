Veroli in scena Repetonaria
A Veroli la stagione teatrale si conclude con grande successo, dopo numerosi spettacoli andati esauriti. Domenica il palcoscenico ospiterà “Repetonaria”, una commedia in maschera che ripropone l’antica tradizione della fabula atellana. Lo spettacolo è stato programmato come ultima rappresentazione della rassegna teatrale, attirando l’attenzione del pubblico locale e degli appassionati di teatro tradizionale.
Dopo una serie incredibile di "tutto esaurito", la stagione teatrale di Veroli si chiude con il botto! Domenica il palco si accende con “Repetonaria”, una travolgente commedia in maschera che riporta in scena l’antica tradizione della fabula atellana. Tra dialetto, travestimenti e colpi di scena.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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