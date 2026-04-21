Oggi Eurostat pubblicherà i dati definitivi sul deficit italiano, un appuntamento che potrebbe decidere il destino delle finanze del paese. Il risultato influenzerà le possibilità di evitare la procedura d’infrazione e avrà ripercussioni sulle politiche di spesa, in particolare quelle destinate al settore militare. La pubblicazione rappresenta un momento decisivo per capire l’andamento economico e le eventuali conseguenze per il bilancio pubblico.

È il giorno della verità. Oggi Eurostat darà il dato definitivo sul deficit italiano. E dirà se la speranza del governo di uscire dalla procedura d’infrazione sarà realistica o meno. Solo dopo le comunicazioni dell’istituto di statistica europeo il governo renderà noto il quadro del 2026, rivisto nel nuovo Documento di finanza pubblica. La speranza, per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è che si scenda sotto il famigerato 3%, che vorrebbe dire avere più margine di manovra. Soprattutto su un fronte, quello delle spese per il riarmo. Uscendo dalla procedura Ue, l’Italia potrebbe attivare la clausola di salvaguardia grazie alla quale è possibile escludere gli investimenti nella difesa dalla spesa pubblica netta.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Verdetto Eurostat sul deficit, in bilico le spese per il riarmo

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