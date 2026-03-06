Indian Wells subito fuori Arnaldi e Maestrelli Venus Williams lotta ma i 46 anni si sentono

A Indian Wells, Arnaldi e Maestrelli sono stati eliminati subito, mentre Venus Williams, a 46 anni, ha combattuto ma non è riuscita a passare il turno. Matteo ha subito un pesante 6-0 6-1 da McDonald, mentre il pisano ha tentato di resistere contro Hijikata, ma ha dovuto arrendersi. La giornata ha visto anche altre sfide con protagonisti vari tennisti.

Se il primo giorno di Indian Wells era stato agrodolce per i colori azzurri, le cose non migliorano nella seconda giornata di gare, l'ultima senza teste di serie. Tutt'altro. Su due italiani impegnati, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi, neanche un set vinto contro rispettivamente Rinky Hijikata e Mackenzie McDonald. Se il primo dei due ha però lottato come ha potuto, perdendo alla fine per 7-6(5) 6-4, a preoccupare è il punteggio senza appelli subito dal ligure: 6-0 6-1 in un'ora e tre minuti. Arnaldi vedrà il ranking scivolare ulteriormente. Con l'uscita dalla top 100, una costante ormai dal 2023, che sembra farsi pericolosamente sempre più vicina.