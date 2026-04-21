A Ventimiglia il 25 aprile le tariffe di sosta nelle zone con strisce blu resteranno in vigore, lasciando invariato il costo per chi dovrà parcheggiare in quella giornata. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e le autorità comunali, con alcuni che criticano la decisione e altri che la difendono. La questione riguarda direttamente cittadini e visitatori che dovranno pagare anche in occasione della festività.

La gestione della sosta a Ventimiglia per la prossima ricorrenza del 25 aprile vedrà il mantenimento delle tariffe vigenti nelle aree con strisce blu, una decisione che sta alimentando un acceso dibattito tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza. Il provvedimento, che interesserà il centro città in occasione della festa nazionale caduta di sabato, mira a garantire la rotazione dei veicoli nei punti più centrali, evitando che i posti auto rimangano occupati per l’intera giornata dalle stesse vetture. La strategia comunale tra gestione del traffico e sostegno all’economia locale. L’amministrazione ha spiegato che la scelta di non rendere gratuiti i parcheggi cittadini in concomitanza con la festività nazionalista risponde a una duplice necessità logistica ed economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia, sosta a pagamento il 25 aprile: scoppia la polemica

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