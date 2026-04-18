Cgil | Ricoveri e interventi a pagamento L?Alpi prende tutto e scoppia la polemica

La Cgil ha segnalato che l’ospedale sta attribuendo tutti i ricoveri e gli interventi chirurgici alla struttura privata convenzionata, chiamata L’Alpi, che si occupa di libera professione intramuraria. La situazione riguarda i reparti ospedalieri del Salento, dove la presenza di questa struttura si è ampliata, coinvolgendo un numero crescente di prestazioni a pagamento. La questione ha generato reazioni e polemiche tra i rappresentanti sanitari e i lavoratori.

L’Alpi (libera professione intramuraria) si struttura nei reparti ospedalieri salentini e si estende a ricoveri e interventi chirurgici. Un provvedimento che punta, nelle intenzioni dell’Asl Lecce, a regolamentare un settore delicato della sanità promuovendo la trasparenza e l’esclusività del rapporto di lavoro, ma che ha immediatamente sollevato un polverone. La Cgil, parlando di un attacco al diritto universale alla salute, ha già chiesto all’assessorato regionale la sospensione dell’atto. Sul tavolo della discussione inevitabilmente anche i divari sulle tempistiche, con l’Alpi che appare come un percorso sanitario più celere rispetto a chi non può pagare e resta in attesa del proprio turno nel raggruppamento pubblico.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cgil: «Ricoveri e interventi a pagamento». L?Alpi prende tutto e scoppia la polemica Notizie correlate Leggi anche: Sanità, allarme Cgil: “La delibera sui ricoveri in Alpi apre alla privatizzazione” Accuse ai docenti nei volantini, scoppia la polemica. La Cgil: "No alla propaganda nelle scuole"Flc Cgil, Cgil e Rete degli Studenti Medi condannano l’iniziativa di Azione Studentesca davanti agli istituti del Forlivese-Cesenate: "Attacco alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LA POLEMICA / NON PIU’ SOLO LE VISITE SPECIALISTICHE, ADESSO ANCHE RICOVERI E INTERVENTI CHIRURGICI IN ATTIVITA’ LIBERA INTRAMOENIA, SALTANDO LE LISTE DI ATTESA. BASTA PAGARE… LA CGIL: Non trasformate la sanità pubbli; Sanità, allarme Cgil: La delibera sui ricoveri in Alpi apre alla privatizzazione; Sanità territoriale, la Sardegna potenzia gli Ospedali di comunità: più posti letto vicini ai cittadini; COPPIA DI PRESUNTI SPACCIATORI ARRESTATA DALLA POLIZIA A BRINDISI. Sanità, la ASL Lecce apre ai ricoveri intramoenia: CGIL e FP CGIL attaccano Rischio sanità per pochiLa ASL Lecce apre ufficialmente ai ricoveri in attività libero-professionale intramuraria (Alpi), estendendo un modello già utilizzato per le visite ambulatoriali anche agli interventi chirurgici e ... leccesette.it Sanità, allarme Cgil: La delibera sui ricoveri in Alpi apre alla privatizzazioneL’organizzazione sindacale contesta la vaghezza del protocollo adottato dall'azienda sanitaria. Il timore è che l'attività intramoenia possa scavalcare il sistema pubblico tradizionale, creando una co ... lecceprima.it La mobilitazione è stata indetta dalla Flc Cgil: “Per una scuola più aperta, partecipata ed efficace”. Tutte le motivazioni - facebook.com facebook La CGIL aderisce alla manifestazione nazionale di sabato 11 aprile a Roma, indetta dall’Associazione Italia Cuba per denunciare l’assedio economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba con conseguenze devastanti sulla popolazione civile, nonché il x.com