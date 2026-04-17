Teatro Tor Bella Monaca | Pirandello Pink Floyd e caos

Al Teatro Tor Bella Monaca si svolge una settimana ricca di eventi, che spazia tra rappresentazioni di opere di Pirandello, spettacoli ispirati a distopie moderne e un concerto dedicato ai Pink Floyd. La programmazione include diverse proposte artistiche e musicali, offrendo al pubblico un calendario vario e articolato. Le iniziative sono organizzate nel corso di sette giorni, coinvolgendo compagnie teatrali e musicisti provenienti da vari contesti.

Cosa: Una settimana di grande teatro tra capolavori pirandelliani, distopie contemporanee e uno straordinario omaggio musicale ai Pink Floyd.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca (Via Bruno Cirino, Roma), programmazione dal 20 al 26 aprile 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza culturale a tutto tondo, capace di unire la profonda riflessione sulla natura umana e l’impegno sociale attraverso un’orchestra sinfonica dal forte valore inclusivo.. Il panorama culturale romano si arricchisce di nuove, vibranti sfumature grazie alla programmazione del Teatro Tor Bella Monaca, che per la settimana dal 20 al 26 aprile 2026 propone un cartellone di eccezionale spessore.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Teatro Tor Bella Monaca: Pirandello, Pink Floyd e caos Notizie correlate Teatro Tor Bella Monaca: una settimana tra meta-teatro e misteroCosa: Tre spettacoli d’eccezione che esplorano la mente umana, la storia della musica e il confine tra realtà e finzione. Primavera al Teatro Tor Bella Monaca tra danza e prosaCosa: Una rassegna che spazia dal teatro danza contemporaneo alla commedia degli equivoci, fino al teatro per ragazzi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Quattro mamme scelte a caso, al Teatro Tor Bella Monaca; Vola pensiero mio il 9 aprile al Teatro Tor Bella Monaca; Vola pensiero mio: teatro penitenziario e giustizia riparativa; Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma – 6ª edizione. Tor Bella Monaca fa festa: la storia dei ragazzi che da 30 anni sono al servizio delle periferieAl Teatro di Tor Bella Monaca, la festa per i 30 anni di attività. Sono oltre 3400 i minori assistiti dalla cooperativa Santi Pietro e Paolo, nata nel 1996 da un'idea di Don Giacomo Tantardini ... romatoday.it Quattro mamme scelte a caso al Teatro Tor Bella Monacaorna in scena dal 9 all’11 aprile al Teatro Tor Bella Monaca di Roma Quattro mamme scelte a caso, uno spettacolo feroce, grottesco e profondamente attuale. corrierenazionale.it Trionfa al teatro di Tor Bella Monaca di Roma l’ultimo spettacolo della Compagnia Stabile Assai della Casa di Reclusione di Rebibbia. Il regista Antonio Turco: “il teatro, uno strumento per modificare la propria identità” facebook Dal 17 al 20 aprile torna a Roma Immagina,il Festival Internazionale del Teatro di Figura con un programma diffuso al Teatro del Lido di Ostia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Museo delle Civiltà – ICPI e l’ATCL Spazio Rossellini bit.l x.com