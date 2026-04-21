Boom di acquisti di libri online in Calabria ma la regione resta ultima in Italia per lettura

In occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, è stato pubblicato il Book Lover Index (Bli) 2026 di Casinos. I dati mostrano un aumento significativo degli acquisti di libri online in Calabria, anche se la regione si conferma all’ultimo posto in Italia per livello di lettura. La crescita degli acquisti digitali è evidente, ma non si traduce in una maggiore diffusione della lettura tradizionale.

In occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, il Book Lover Index (Bli) 2026 di Casinos.com fotografa le abitudini di lettura nelle regioni italiane, combinando dati Istat e indicatori Google legati alle ricerche su libri, librerie online e audiolibri.La Calabria si colloca al 17°.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

La Calabria resta fanalino di coda, ma il Gom di Reggio Calabria guida la regione nei trapianti di reneNel 2024 l’attività trapiantologica in Italia ha fatto registrare risultati di rilievo.

Leggi anche: Raccolta RAEE in Campania, Caserta fa da traino ma la regione resta ultima in Italia

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Made in Italy al palo (-0,2%), boom di import di auto dalla Cina; Casa e arredo in Italia: boom di acquisti tra social, intelligenza artificiale e Buy Now Pay Later; In questa città italiana i prezzi delle case hanno raggiunto i 27.000 euro a mq. Ma è boom di acquisti; Boom di ricerche sulle auto elettriche: è l’effetto della guerra in Iran e del caro carburante.

In questa città italiana i prezzi delle case hanno raggiunto i 27.000 euro a mq. Ma è boom di acquistiUno studio di settore svela che in un capoluogo italiano il prezzo di alcune case ha toccato i 27.000 euro a mq. Ecco chi riesce a comprarle ... money.it

Sole, 250 bancarelle e la voglia d’estate: fiera di San Giorgio, boom di presenzePORTO SAN GIORGIO La fiera di San Giorgio fa il pieno di presenze. Oltre 250 gli operatori presenti in centro. La bella giornata ha favorito gli acquisti, fin dalla prima mattina di ieri. corriereadriatico.it

’` Nel momento in cui tutto ha inizio, c’è chi lavora in silenzio perché ogni nascita sia vissuta con serenità. Al Ca’ Foncello, dietro il “boom” di nascite — fino ai 17 parti in 24 facebook