Reading Wrapped 2025 | come cambiano le abitudini di lettura degli italiani tra audiolibri domeniche lente e nuovi generi

In Italia, le abitudini di lettura stanno evolvendo rapidamente. Tra audiolibri, domeniche lente e l’esplosione di nuovi generi, sempre meno italiani trovano il tempo di sedersi con un libro. La routine quotidiana si fa più frenetica, ma la voglia di leggere non si perde del tutto: si adatta, si trasforma. Le persone ascoltano storie in auto o mentre fanno altre attività, e preferiscono contenuti diversi rispetto al passato. La lettura continua a vivere, anche se in modo diverso.

Nel vortice di giornate sempre più fitte e di un tempo libero che si assottiglia, la lettura in Italia non scompare: cambia forma. Il Reading Wrapped 2025 di Rakuten Kobo restituisce l'immagine di un pubblico che continua a cercare rifugio nei libri, ma lo fa adattando la lettura ai ritmi della vita contemporanea. Un capitolo sotto l'ombrellone, una voce nelle cuffie mentre si cammina o si prepara la cena: leggere resta una passione, ma diventa sempre più fluida. Il tempo della lettura: domeniche, ferie e spazi rubati alla frenesia. Il dato più simbolico del 2025 riguarda quando si legge. La mancanza di tempo durante la settimana spinge molti lettori a concentrare la lettura nei momenti di pausa.

