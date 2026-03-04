Sedut! al via la stagione del teatro di Anghiari

Arezzo, 4 marzo 2026 – «Sedut!» questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. «Sembra un imperativo, un ordine da addestratore di animali da circo. E invece no: è un invito gentile travestito da gioco. Noi siamo ingenui: crediamo ancora al valore centrale della “seduta” teatrale, a questo luogo di riscoperta del respiro umano e delle emozioni. La patina stropicciata del settecentesco teatro (pieno di reumatismi dovuti al tempo che inesorabile trascorre scrostandosi dalle origini) è il fondale dei sogni per chi lo frequenta da più di 225 anni. Dieci generazioni si sono sedute qui dentro con mutati gusti, ma con le stesse motivazioni di curiosità, piacere e bisogno di conoscere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

