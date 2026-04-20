Veleno negli omogeneizzati HiPP due allarmi in 48 ore | ipotesi sabotaggio in Europa L’azienda | Atto criminale

Due segnalazioni di contaminazione da veleno negli omogeneizzati bio per bambini del marchio HiPP sono state registrate in appena 48 ore, sollevando preoccupazioni tra i consumatori e le autorità. L’azienda ha definito gli episodi come atti criminali, ipotizzando un possibile sabotaggio alimentare a livello europeo. Le indagini sono in corso per accertare le cause e individuare eventuali responsabili.

Veleno per top i negli omogeneizzati bio per i bambini. Quello che è considerato un vero e proprio sabotaggio alimentare ha messo in allarma l’Europa centrale e coinvolge uno dei marchi più noti nel settore dell’infanzia, HiPP. In meno di 48 ore, due distinti allarmi lanciati dalle agenzie di stampa e dalle autorità sanitarie hanno delineato uno scenario in rapida evoluzione, con prodotti contaminati, ritiri su larga scala e indagini internazionali in corso. Il primo segnale è arrivato quando alcuni campioni di omogeneizzati – vasetti da 190 grammi a base di carote e patate, destinati a bambini dai cinque mesi – sono risultati positivi al veleno per topi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veleno negli omogeneizzati HiPP, due allarmi in 48 ore: ipotesi sabotaggio in Europa. L’azienda: “Atto criminale” Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Veleno per topi negli omogeneizzati: maxi richiamo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca; Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasetti; Veleno per topi in un omogeneizzato manomesso, ritirati migliaia di vasetti dai supermercati in tre Paesi; Trovato veleno per topi in un omogeneizzato HiPP in Austria: vasetti manomessi e in circolazione, maxi richiamo. Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia? Cosa sappiamo finoraÈ una storia che fa davvero rabbrividire quella che arriva dall’Austria dove almeno un vasetto di omogenizzato per bambini del noto produttore HiPP è risultato contaminato da veleno per topi. Tutto è ... greenme.it Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasettiRischio veleno negli omogeneizzati Hipp. Il fornitore di alimenti per l’infanzia in Austria ha disposto il richiamo di un'intera linea di vasetti dopo il sospetto che una sostanza potenzialmente letal ... tg24.sky.it Trovato veleno per topi negli omogeneizzati HiPP in Austria, c’è rischio anche in Italia Cosa sappiamo finora x.com Trovato veleno per topi negli omogeneizzati a marchio HiPP in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. L'allarme è scattato su segnalazione di un consumatore. Scattate le indagini e ritirati dal mercato alcuni vasetti da 190 grammi a base di carote e patate d - facebook.com facebook