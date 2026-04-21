Veleno negli omogeneizzati Hipp | È un tentativo di estorsione Un vasetto ancora in circolazione

Si torna a parlare della vicenda riguardante un vasetto di omogeneizzato bio trovato con tracce di veleno per topi. La situazione ha portato alla denuncia di un tentativo di estorsione legato a questa scoperta. Nonostante le indagini siano in corso, alcuni prodotti sono ancora disponibili sul mercato. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i consumatori e ha portato a controlli più approfonditi sulla sicurezza dei prodotti alimentari per bambini.

Nuovo capitolo nella vicenda del veleno per topi trovato negli omogeneizzati bio per i bambini. Secondo la polizia tedesca e l’azienda produttrice HiPP, i vasetti contaminati ritrovati in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, sono stati deliberatamente contaminati come parte di un tentativo di estorsione ai danni del marchio tedesco. In un comunicato l’azienda afferma che la persona che stava cercando di estorcere denaro ha inviato loro un messaggio. In totale i vasetti “manipolati” sono cinque, tutti recuperati prima che venissero consumati. Un altro vasetto però secondo le autorità potrebbe essere ancora in circolazione in Austria. All’interno è stata rilevata la presenza di bromadiolone, una sostanza anticoagulante che può provocare emorragie interne, sanguinamenti dalle gengive e dal naso, comparsa di lividi e sangue nelle feci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veleno negli omogeneizzati Hipp: “È un tentativo di estorsione”. Un vasetto ancora in circolazione Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allarme cibo per neonati: tracce di veleno in Austria, ipotesi manomissione; Veleno negli omogeneizzati HiPP, due allarmi in 48 ore: ipotesi sabotaggio in Europa. L’azienda: Atto criminale; Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti: ecco in quali paesi; Veleno per topi negli omogeneizzati: maxi richiamo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasettiIl fornitore austriaco di alimenti per l’infanzia ha disposto il richiamo di una linea per il sospetto di una manomissione dei vasetti. Il caso riguarda una filiale della catena Spar a Eisenstadt, nel ... tg24.sky.it Veleno negli omogeneizzati HiPP, due allarmi in 48 ore: ipotesi sabotaggio in Europa. L’azienda: Atto criminaleL’azienda ha precisato che i prodotti avevano lasciato gli stabilimenti in perfette condizioni, escludendo problemi legati alla produzione ... ilfattoquotidiano.it Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti Il fornitore austriaco di alimenti per l’infanzia ha disposto il richiamo di una linea per il sospetto di una manomissione dei vas - facebook.com facebook Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti x.com