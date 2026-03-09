Seveso e il bosco sopra la diossina il parco ora è patrimonio europeo | Una grande rivincita per tutti noi

Seveso, un tempo tristemente nota per il disastro chimico, oggi ha visto il suo parco naturale riconosciuto come patrimonio europeo. Dopo anni di interventi di bonifica, il bosco sopra l’area contaminata è diventato simbolo di rinascita e tutela ambientale. La trasformazione ha coinvolto le autorità locali e i cittadini, che ora celebrano il riconoscimento internazionale della loro area verde.

Seveso (Monza e Brianza) – Da luogo di morte e sofferenza a luogo di rinascita e di rinnovata cultura ambientale. Il Bosco delle Querce, nato sopra le vasche che contengono i resti del più grave incidente chimico dell'Occidente, è diventato "Patrimonio Europeo". Un titolo conferito lo scorso 24 febbraio dalla Commissione europea, il primo sito in Italia. Il riconoscimento va all'area tra Seveso e Meda, parco naturale regionale, realizzato sopra le vasche che contengono terreno, case, fabbrica e mezzi di bonifica usati per rimuovere la diossina uscita dal camino dell'Icmesa, nel 1976.