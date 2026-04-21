VEGenova 2026 torna il festival dedicato al mondo vegano con cibo conferenze e artigianato

Da genovatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 aprile si svolgerà a Genova la quarta edizione del VEGenova Vegan Festival, il primo evento dedicato al mondo vegano in città. La manifestazione comprende aree dedicate al cibo, conferenze e artigianato, offrendo un punto di incontro per appassionati e curiosi. L'evento si tiene in una sede cittadina e coinvolge diverse realtà locali e nazionali.

Sabato 25 e domenica 26 aprile torna l'appuntamento con “VEGenova Vegan Festival”, il primo festival vegano genovese, giunto alla quarta edizione. Questa volta la manifestazione si svolgerà a Villa Durazzo Bombrini, per due giorni a ingresso libero dedicati al mondo vegano con cibo, conferenze.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera”Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata...

Script Fest: sta arrivando il Festival dedicato al mondo della sceneggiatura (e porta con sé un ospite d’onore)Quello del mondo della sceneggiatura cinematografica è di primaria importanza, in quanto è alla base stessa dell’esistenza di un film e per questo è...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: VEGenova 2026: il 25 e 26 aprile torna a Genova il festival vegan; Red Bull Cerro Abajo torna a Genova il 27 e 28 giugno 2026; Festival dell’Oriente Genova 2026; VEGenova Vegan Festival 2026: cultura, cibo e cultura a Villa Bombrini.

vegenova 2026 torna ilVEGenova 2026, il festival vegano con oltre 60 stand e incontri a Villa BombriniSabato 25 e domenica 26 aprile 2026 si svolge a Genova, presso Villa Durazzo Bombrini, la quarta edizione di VEGenova, il festival vegano della città. Nato nel 2022, l'evento dedica ogni anno due gior ... mentelocale.it

vegenova 2026 torna ilVEGenova Vegan Festival 2026: cultura, cibo e cultura a Villa BombriniIl 25 e 26 aprile due giorni tra street food plant-based, incontri, workshop e l’ospite internazionale Earthling Ed, attivista e divulgatore ... ilsecoloxix.it

Trova facilmente notizie e video collegati.