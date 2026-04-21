VEGenova 2026 torna il festival dedicato al mondo vegano con cibo conferenze e artigianato

Sabato 25 e domenica 26 aprile si svolgerà a Genova la quarta edizione del VEGenova Vegan Festival, il primo evento dedicato al mondo vegano in città. La manifestazione comprende aree dedicate al cibo, conferenze e artigianato, offrendo un punto di incontro per appassionati e curiosi. L'evento si tiene in una sede cittadina e coinvolge diverse realtà locali e nazionali.

Sabato 25 e domenica 26 aprile torna l'appuntamento con “VEGenova Vegan Festival”, il primo festival vegano genovese, giunto alla quarta edizione. Questa volta la manifestazione si svolgerà a Villa Durazzo Bombrini, per due giorni a ingresso libero dedicati al mondo vegano con cibo, conferenze.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera”Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata...

Script Fest: sta arrivando il Festival dedicato al mondo della sceneggiatura (e porta con sé un ospite d’onore)Quello del mondo della sceneggiatura cinematografica è di primaria importanza, in quanto è alla base stessa dell’esistenza di un film e per questo è...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: VEGenova 2026: il 25 e 26 aprile torna a Genova il festival vegan; Red Bull Cerro Abajo torna a Genova il 27 e 28 giugno 2026; Festival dell’Oriente Genova 2026; VEGenova Vegan Festival 2026: cultura, cibo e cultura a Villa Bombrini.

VEGenova 2026, il festival vegano con oltre 60 stand e incontri a Villa BombriniSabato 25 e domenica 26 aprile 2026 si svolge a Genova, presso Villa Durazzo Bombrini, la quarta edizione di VEGenova, il festival vegano della città. Nato nel 2022, l'evento dedica ogni anno due gior ... mentelocale.it

VEGenova Vegan Festival 2026: cultura, cibo e cultura a Villa BombriniIl 25 e 26 aprile due giorni tra street food plant-based, incontri, workshop e l’ospite internazionale Earthling Ed, attivista e divulgatore ... ilsecoloxix.it

Buongiorno! spoiler alert saremo al Vegenova! Vi aspettiamo! - facebook.com facebook