Il prossimo mese si terrà uno script festival dedicato al settore della sceneggiatura cinematografica, con un ospite d’onore che parteciperà all’evento. L’iniziativa si concentra sulla promozione e la valorizzazione delle competenze nel campo della scrittura per il cinema. La manifestazione si svolgerà in diverse sessioni e workshop, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore.

Quello del mondo della sceneggiatura cinematografica è di primaria importanza, in quanto è alla base stessa dell’esistenza di un film e per questo è in arrivo un evento in suo onore. Dal 16 al 19 aprile 2026 prende vita a Bra la prima edizione di SCRIPT Fest – Festival di Sceneggiatura, un evento che entra nel panorama dei festival cinematografici con una missione: r iportare la scrittura al centro del dibattito sull’immaginario contemporaneo. Per quattro giorni, la città di Bra – la piccola capitale gastronomica di Slow Food – accoglie sceneggiatori affermati e nuove voci, italiani e internazionali, in un programma che intreccia proiezioni, premi, masterclass e incontri aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Script Fest: sta arrivando il Festival dedicato al mondo della sceneggiatura (e porta con sé un ospite d’onore)

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