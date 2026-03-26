Un uomo ha visto una volante e, per evitare il controllo, si è immesso in una rotonda cambiando senso di marcia. Dopo aver ingranato la retromarcia, ha proseguito la fuga con l’auto, durante la quale ha investito un agente. L’individuo è stato fermato e arrestato.

Appena ha visto una volante, si è immesso in una rotonda per cambiare senso di marcia e tornare indietro. Una manovra che ha destato qualche sospetto, preludio di una rocambolesca fuga che si è conclusa con le manette, una volante danneggiata e due agenti feriti. La polizia ha arrestato pochi giorni fa in via Lanza di Scalea un uomo di 34 anni (M. C. le iniziali) accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, arrivato all'altezza di piazza Simon Bolivar, avrebbe attirato su di sé l'attenzione mentre si trovava al volante di una Opel Corsa. Superata la rotatoria, il 34enne... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Vede la polizia e scappa con l'auto, dopo l'inseguimento investe un agente: arrestato

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