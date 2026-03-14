Ferretti ha pubblicato un avviso rivolto ai propri azionisti, con un appello a non vendere le azioni e un messaggio chiaro:

Forlì, 14 marzo 2026 – "Non aderire". Il colosso della nautica Ferretti lo scrive nero su bianco, anzi con carattere rosso perché spicchi all’interno di un documento di cento pagine rivolto agli azionisti. Il momento è delicato: da lunedì – e fino a lunedì 13 aprile – i l miliardario ceco Karel Komarek pagherà 3,50 euro per ogni azion e, con un budget di 182 milioni di euro stanziato per l’Opa parziale. Ovvero, vuole salire dall’attuale 14,5% (questa la partecipazione della sua società Kkcg Maritime, in crescita dal 2023 a oggi) fino al 29,9%. Uno scenario che l’attuale maggioranza – la società cinese Weichai – sta contrastando con forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, allarme per l’Opa ceca. L’appello: “Non vendete le azioni”. Gli esperti: “Rischio paralisi”

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