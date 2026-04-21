Vassoio per dolci Sweeping Party richiamato dal Ministero della Salute | non è idoneo al contatto con alimenti

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di vassoi per dolci con il marchio Sweeping Party. Il provvedimento è stato adottato dopo aver verificato che il prodotto non rispetta i requisiti di sicurezza relativi alla prova di migrazione globale. La decisione riguarda esclusivamente il lotto interessato e si basa su controlli di routine effettuati sulle confezioni in commercio.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto del vassoio a marchio Sweeping Party per non conformità alla prova di migrazione globale. Il prodotto, importato dalla Cina e distribuito da MVTECH SRL di Poggiomarino (NA), è risultato non idoneo al contatto con alimenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Prodotti non idonei al contatto con gli alimenti: scatta il maxi sequestro da 10 mila pezziSAN PIETRO VERNOTICO - Oltre 10 mila prodotti, che sarebbero andati a contatto con gli alimenti, sequestrati in un esercizio commerciale dalla... Ospedale, oltre 2 milioni di euro dal Ministero della SaluteUn risultato di grande prestigio per la sanità parmense e per il sistema della ricerca pubblica: sono cinque i progetti dell’Azienda... Aggiornamenti e dibattiti Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareRichiamato vassoio per dolci argentato a marchio Sweeping Party per non idoneità alla prova di migrazione globale ... ilfattoalimentare.it Come riutilizzare i vassoi dei dolci per la primavera: idee creative e sostenibiliCon l’arrivo della primavera, è il momento perfetto per dare nuova vita agli oggetti che abbiamo in casa, come i vassoi dei dolci. Spesso, dopo averli utilizzati per servire dessert in occasioni ... ohga.it