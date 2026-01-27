Bove racconta | Ho pensato di smettere ma non ho paura Ho capito come accettare ciò che mi è successo Vi spiego la scelta di giocare al Watford

Bove condivide il suo percorso di adattamento al Watford, evidenziando come abbia affrontato le sfide del trasferimento in Inghilterra. In un'intervista, spiega la sua decisione di continuare a giocare, nonostante le difficoltà, e come abbia imparato ad accettare le situazioni che la vita gli ha presentato. Un racconto di resilienza e determinazione nel mondo del calcio professionistico.

