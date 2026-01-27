La testimonianza di Antonella Elia, durante la trasmissione “La volta buona”, rivela un momento personale difficile legato a un aborto e alla perdita di un embrione. L’attrice ha condiviso il suo dolore e il senso di colpa, offrendo uno spaccato di vulnerabilità e dolore che molti possono riconoscere. Questa testimonianza apre un dialogo sulla complessità delle emozioni legate a esperienze di perdita e di autocolpevolizzazione.

Antonella Elia si è commossa durante la puntata di ieri 26 gennaio de “La volta buona”. L’attrice con Caterina Balivo ha ripercorso un momento doloro della sua vita. Come già ha raccontato a “Belve “, Elia ha abortito a 26 anni e ha spiegato di essersi pentita amaramente di quella decisione. “Quando avevo 26 anni ho scelto di abortire. Non mi perdonerò mai”, ha confessato. “Ritengo che l’aborto sia un peccato, – ha continuato – si toglie la vita ad un essere che sta per nascere. È un essere vivente, sin da subito, che deve nascere. È un atto di egoismo mostruoso decidere di abortire perché ‘è troppo presto’ o non si è in grado di essere madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho abortito e non mi perdonerò mai, atto di egoismo mostruoso. Ho provato ad avere figli, ma ho perso l’embrione. Il karma mi ha punita”: Antonella Elia commossa

Approfondimenti su Antonella Elia

Antonella Elia ha condiviso pubblicamente di aver subito un aborto spontaneo all’età di 26 anni, esprimendo rammarico per quella scelta e definendola un’esperienza difficile da perdonare.

Antonella Elia ha condiviso pubblicamente il suo dolore riguardo all’esperienza di un aborto, definendolo un gesto che considera un atto di egoismo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antonella Elia

Argomenti discussi: Antonella Elia: Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato egoismo mostruoso; Antonella Elia: Ho abortito, non me lo perdonerò mai. Quando volevo un figlio, l'ho perso: è il karma; Antonella Elia: Non c’è perdono per l’aborto, un atto di egoismo mostruoso. A 26 anni ho abortito, una macchia che mi porterò sempre...; Antonella Elia: Non mi perdonerò mai per aver abortito, è stato un atto di egoismo mostruoso.

Ho abortito e non mi perdonerò mai, atto di egoismo mostruoso. Ho provato ad avere figli, ma ho perso l’embrione. Il karma mi ha punita: Antonella Elia commossaL'attrice si commuove a La Volta Buona raccontando il suo aborto a 26 anni: Il karma mi ha punita, ho perso l'embrione ... ilfattoquotidiano.it

Antonella Elia: Ho abortito, non me lo perdonerò mai. Quando volevo un figlio, l'ho perso: è il karmaQuando avevo 26 anni ho scelto di abortire. Non mi perdonerò mai. Antonella Elia, ospite a La volta buona nella puntata di lunedì 26 gennaio, racconta una decisione presa quando aveva 26 anni e di c ... today.it

“Prende la paghetta facendo le ospitate.” Antonella Elia si sfoga in tv dopo la rottura con Pietro Delle Piane e ammette di sentirsi umiliata. Ma in studio arriva anche un commento che la spiazza. Cosa succede quando il confronto diventa un siparietto. - facebook.com facebook