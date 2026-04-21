Varia di Palmi l' ex cda replica a Rao | Il patrimonio della fondazione è stato ricostituito?

Dopo le dimissioni di gran parte del precedente consiglio di amministrazione, il nuovo cda della Fondazione Varia di Palmi è stato recentemente ricostituito con l’elezione del presidente Leonardo Rao. La questione del patrimonio della fondazione è al centro delle discussioni, con alcuni membri che chiedono chiarimenti sulla sua ricostituzione. La situazione attuale riguarda anche l’organizzazione della prossima festa religiosa, ormai alle porte.

Non c'è ancora serenità attorno alla Fondazione Varia di Palmi ets. La recente ricostituzione del cda dopo le dimissioni quasi totali del precedente direttivo e l'elezione del presidente Leonardo Rao hanno aperto una nuova fase che deve condurre alla nuova edizione della festa religiosa e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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