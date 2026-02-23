Varia di Palmi dimissioni nel cda della Fondazione ma il Comune assicura che la festa si farà

Antonio Malgeri e altri membri del consiglio si sono dimessi, portando alla temporanea sospensione delle attività della Fondazione. La decisione deriva da divergenze interne alla governance, che hanno causato l’assenza di un organo direttivo stabile. Nonostante le dimissioni, il Comune garantisce che la tradizionale festa della Varia di Palmi si terrà come previsto, mantenendo viva la tradizione locale. La situazione rimane incerta in attesa di nuove nomine.

Il presidente Malgeri e le consigliere Gambi, Bagalà e Gualtieri hanno rimesso l'incarico dopo una ricognizione sui conti dell'ente: "Con questa situazione finanziaria è impossibile realizzare il programma" Non c'è pace per la Varia di Palmi. La Fondazione rinnovata nella governance meno di tre mesi fa resta nuovamente senza cda per le dimissioni del presidente Antonio Malgeri e le consigliere Marisa Gambi, Domenica Bagalà e Carmen Gualtieri. L'attività dell'ente continuerà grazie alla permanenza di Leonardo Rao, rimasto in carica e che ora assumerà le funzioni di presidente in regime di prorogatio fino a composizione del nuovo cda. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

