I delfini accompagnano gli ormeggiatori del porto alle prime luci dell' alba VIDEO

Al sorgere del sole, alcuni delfini sono stati notati mentre seguivano gli ormeggiatori del porto nel Golfo. Questa scena è stata ripresa in un video e rappresenta il secondo avvistamento di quest'anno, dopo un episodio simile avvenuto circa due settimane fa, il 15 febbraio. La presenza dei cetacei nel tratto di mare ha attirato l’attenzione dei testimoni.

Questa volta è per "far compagnia" agli ormeggiatori del porto, alle prime luci di oggi, 1° marzo: il video li ritrae saltare a pochi metri dall'area dei lavori.