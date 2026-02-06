Ziello lascia Lega e Salvini e segue Vannacci | Mi dimetto da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani

Edoardo Ziello ha deciso di lasciare la Lega di Salvini e di passare con Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale. Dopo anni nel partito, il deputato pisano ha annunciato di dimettersi perché non si riconosce più nelle scelte della Lega, che a suo dire tradisce la fiducia degli italiani. Ziello ha spiegato che preferisce unirsi a Vannacci per portare avanti idee e proposte diverse. La decisione apre una nuova fase politica per lui, che ora punta a rafforzare il suo impegno fuori dal partito di Salvini.

PISA – Il deputato pisano Edoardo Ziello lascia la Lega guidata da Matteo Salvini e segue Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. L'annuncio di Ziello via social pochi giorni dopo il divorzio tra Roberto Vannacci, generale europarlamentare ormai ex numero due della Lega, e il vicepremier leader Lega Matteo Salvini. All'indomani di un emendamento del deputato toscano ancora con la Lega con richiesta di stop invio alle armi in Ucraina. Ziello alla Camera dei Deputati approda al gruppo misto. Intanto Futuro Nazionale, marchio depositato da Vannacci ad Euipo, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, risulta a oggi, si legge sul sito web di Euipo, " Domanda oggetto di opposizione ".

