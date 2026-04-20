Durante una puntata di Pulp Podcast, il leader politico e il generale sono stati ospiti di Fedez e Mr. Vannacci ha affermato che è necessario mantenere una linea chiara e decisa, avvertendo che se non ci saranno cambiamenti, potrebbe decidere di presentarsi alle prossime elezioni da solo. Renzi ha dichiarato di voler aiutare la destra a vincere, ma di non voler rinunciare alle proprie linee rosse.

Per il generale "bisogna riportare la barra dritta". "Io voglio far vincere la destra, ma non rinuncio a delle linee rosse che ho tracciato belle chiare" Renzi e Vannacci sono stati ospiti di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr. Marra. I due si sono scontrati su diversi temi, dall'energia al.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Renzi e Vannacci a Pulp Podcast, il generale avverte la Meloni: "Barra dritta o vado da solo alle elezioni" - VIDEO

Notizie correlate

Leggi anche: Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video

Renzi e Vannacci da Fedez, scintille a Pulp PodcastMatteo Renzi e Roberto Vannacci sono ospiti di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast, poi il rapper insulta Floris: il retroscena; Renzi e Vannacci da Fedez a Pulp Podcast: quando la politica non passa più per la TV; Pulp Podcast, colpaccio di Fedez e Mr. Marra: nella prossima puntata ospiti Renzi e Vannacci insieme; SEN. RENZI (TELEGRAM) * CONFRONTO ACCESO CON IL GENERALE VANNACCI NEL PODCAST DI FEDEZ E MARRA.

Renzi–Vannacci, scontro senza filtri da Pulp PodcastUn confronto politico diretto, senza filtri. È quello che va in scena nella nuova puntata di Pulp Podcast, disponibile da oggi, 20 aprile ... 361magazine.com

Il duello Renzi-Vannacci da Fedez: Generale sei un doroteo. E lui: Barra dritta o vado da soloBattute, sfottò e risate. Il duello tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ospiti a Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, si è svolto in maniera diretta e senza fronzoli. Giocato tutto sul filo dell’iro ... repubblica.it

Scontro con Renzi nel podcast Pulp: dalla destra “sbiadita” al caso Rizzo, fino a Ucraina e nucleare. - facebook.com facebook

SIGFRIDO RANUCCI È OSPITE DELL'ULTIMA PUNTATA DI 'PULP PODCAST', SHOW DI FEDEZ E 'MR MARRA' x.com