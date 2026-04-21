Il Vangelo di oggi, 21 aprile 2026, ci invita a riflettere sul significato dell’Eucaristia come dono di Gesù ai suoi seguaci. La giornata inizia con una meditazione guidata da don Luigi Maria Epicoco, che aiuta a comprendere il valore di questo sacramento, considerato il tesoro più prezioso per i credenti. La lettura approfondisce il ruolo di Gesù nel condividere il suo amore attraverso questo gesto.

Meditiamo il Vangelo di questo martedì della III settimana di Pasqua, 21 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. La folla chiede a Gesù un segno affinché creda. Egli svela che il vero pane dal Cielo è Lui stesso: dono del Padre che dà vita al mondo. Chi si affida a lui non avrà mai più fame né sete a livello interiore. In quel tempo, la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo 21 aprile 2026: Gesù si fa dono nell’Eucaristia, il tesoro più prezioso

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“Ecco, voglio ribadire l'importanza della vita interiore, della preghiera, della grazia, del distacco dal peccato, perché sennò la nostra vita missionaria rischia di rimanere agli ormeggi” #20aprile 1993 moriva don Tonino Bello, un vescovo fatto Vangelo. In ricordo x.com