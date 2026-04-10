Il Vangelo del 10 aprile 2026 racconta la terza manifestazione di Gesù sul mare di Tiberiade. In questa giornata, viene proposta una riflessione sulla Parola del Signore, guidata da don Luigi Maria Epicoco, che invita a meditare su questo episodio evangelico durante l’Ottava di Pasqua. La narrazione si concentra sull’incontro tra Gesù e i discepoli, avvenuto in un contesto di attesa e rivelazione.

Meditiamo il Vangelo di questo venerdì dell’Ottava di Pasqua, 10 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Mentre si trovano sulle rive del mare di Tiberiade, a pescare, i discepoli non riescono a prendere nulla. All’alba, arriva Gesù che appare loro, ancora una volta, ma non lo riconoscono. Il Signore li indirizza verso una pesca abbondante. Pietro si getta in mare e lo raggiunge. Insieme, sulla riva, Gesù benedice pane e pesci, e lo condivide con i discepoli. In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 10 aprile 2026: Gesù si manifesta per la terza volta, sul mare di Tiberiade

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