Vandalizzata l' auto di un giornalista Sporta denuncia contro ignoti

Un'auto appartenente a un giornalista aretino è stata danneggiata oggi pomeriggio nella zona commerciale di Pocaia, frazione del comune di Monterchi. La vettura è stata vandalizzata e l’autore del gesto non è stato ancora individuato. La vittima ha presentato una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine. La zona è stata ispezionata dai responsabili delle indagini, che stanno raccogliendo eventuali testimonianze e prove.

Vandalizzata l'auto di un giornalista aretino. È successo oggi pomeriggio nella zona commerciale di Pocaia, una frazione del comune di Monterchi. Una mano ignota, con un oggetto affilato, ha inciso una svastica sulla carrozzeria. Il gesto è stato compiuto di sottecchi, sfuggendo agli sguardi dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Comunicato Stampa: Auto di Telenuovo vandalizzata a Padova“Un atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità: scrivere ‘Giornalista terrorista' sull'auto di servizio di una troupe del TgPadova è un... Cesate, auto vandalizzata nella notte: 900 euro di danniChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vandalizzata un'automobile della Fondazione Ant | FOTO; Bibbona, vandalizzata l'auto della polizia municipale. Il sindaco: Un danno alla collettività; STANGHELLA | Insulti al sindaco e macchina vandalizzata, la denuncia social di Cristina Belluco; Stanghella, nuovi attacchi alla sindaca: scritte sessiste e auto vandalizzata. Auto vandalizzata: chi paga e come funziona il rimborso assicurativoDanni alle auto in vari contesti: parcheggi, eventi o sommosse, fino a tentativi di hackeraggio dei sistemi elettronici ... altarimini.it Auto vandalizzata nella notte in via San Tommaso a Sant’ArsenioAutomobile vandalizzata nella notte a Sant’Arsenio. E’ accaduto in via San Tommaso ai danni di una Ford Focus di proprietà di un residente. La vittima si è accorta dei danni alla carrozzeria soltanto ... ondanews.it #Bitcoin, vandalizzata per la seconda volta la statua di Satoshi Nakamoto a Lugano. Questo nuovo attacco è avvenuto a meno di un anno dal primo incidente dell’agosto 2025, quando l'opera era stata sradicata e gettata nel lago Ceresio. Dopo il primo restaur - facebook.com facebook Vandalizzata un'automobile della Fondazione Ant | FOTO x.com