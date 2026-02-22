Cesate auto vandalizzata nella notte | 900 euro di danni

Un atto vandalico ha danneggiato un’auto parcheggiata a Cesate, causando danni stimati in 900 euro. La mattina successiva, i residenti hanno scoperto il parabrezza rotto e i finestrini sfondati. La scena mostra evidenti segni di rovinose aggressioni con oggetti contundenti. La vittima ha segnalato l’accaduto alle autorità, che hanno avviato le indagini. La comunità si chiede chi possa essere responsabile di questo episodio.

© Ilnotiziario.net - Cesate, auto vandalizzata nella notte: 900 euro di danni

