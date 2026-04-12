Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix | battuto Pogacar in una volata epica

Van Aert si è aggiudicato la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, superando Pogacar in una volata finale molto combattuta. La corsa è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione e cambi di ritmo. Sul podio sono saliti anche Stuyven e Van der Poel, rispettivamente secondo e quarto classificato. La gara ha visto numerosi episodi che hanno movimentato la competizione lungo i 250 chilometri di percorso.

Il belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena. Sul podio anche Stuyven, quarto Van der Poel. Paris-Roubaix regala ancora una volta spettacolo puro: a vincere la 123ª edizione è Wout van Aert, che ha battuto in volata il campione del mondo Tadej Pogacar al termine di una corsa durissima e ricca di colpi di scena. Terzo posto per Jasper Stuyven, mentre Mathieu van der Poel ha chiuso quarto dopo essere stato rallentato da un guasto meccanico nel momento decisivo della gara. La competizione è stata segnata da numerosi episodi che hanno condizionato l’andamento della gara. Dopo 137 chilometri Pogacar ha perso terreno a causa di una foratura, riuscendo però a rientrare sul gruppo di testa, inevitabilmente selezionato dalla durezza del percorso sui celebri tratti in pavé.🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: VAN AERT BATTE POGACAR! Epica volata del belga nel velodromo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Volata a due da manuale del fiammingo, che scoppia in lacrime avvolto dai fotografi. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo...