Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026 Battuto Pogacar allo sprint

Wout Van Aert conquista la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint Tadej Pogacar dopo un duello durato più di trenta chilometri. La corsa si è disputata con un testa a testa tra i due, con Van Aert che ha prevalso negli ultimi metri. La competizione ha visto una fuga a due tra i due ciclisti, che si sono alternati al comando per gran parte del percorso.

Torna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a due per oltre trenta chilometri. Per il belga si tratta del primo successo in carriera in questa classica del Nord. Solo quarto Van der Poel, frenato da due forature. VAN AERT SI PRENDE LA PARIGI-ROUBAIX 2026: LA CRONACA Non ci sono fughe iniziali e azioni da lontano prima della Foresta di Arenberg, dove la corsa si accende: Mathieu Van der Poel tenta un primissimo allungo per sorprendere tutti, ma viene colpito dalla sfortuna a causa di due forature che lo rallentano definitivamente perdendo oltre due minuti sui fuggitivi che vanno via in sei: Van Aert, Laporte, Pogacar, Pedersen, Bisseger, Stuyven.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Battuto Pogacar allo sprint Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Pogacar è secondoTorna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a... Parigi-Roubaix 2026, Van Aert brucia Pogacar allo sprint. L'ordine di arrivo di un’edizione spettacolareRoubaix (Francia), 12 aprile 2026 - Come da copione, la Parigi-Roubaix 2026 propone difficoltà di vario genere un po' per tutti gli uomini più... Van der Poel, Evenepoel, Van aert... Les hommes qui ont BATTU Pogacar en 2025