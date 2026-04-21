Vama qualità artigiana ed heritage sartoriale

Vama è un marchio con una lunga tradizione nella tappezzeria sartoriale, attivo dal 1972. Fondata a Pratovecchio dai fratelli Fabio e Virgilio Magrini, l’azienda si è consolidata nel tempo come esempio di artigianato di qualità. Negli ultimi anni, la produzione si è spostata in Lombardia, mantenendo fede alle tecniche e all’heritage che l’hanno resa nota nel settore.

di Marina Santin Dal 1972 il nome VAMA è sinonimo di eccellenza nella tappezzeria sartoriale. Fondata a Pratovecchio dalla visione dei fratelli Fabio e Virgilio Magrini, la storica realtà artigiana porta oggi la sua solida eredità manifatturiera in Lombardia. L’apertura del nuovo spazio espositivo a Monza, situato strategicamente alle porte di Milano, segna un traguardo fondamentale in oltre cinquant’anni di storia aziendale: il debutto di un punto d’incontro diretto tra chi produce e chi ricerca l’autentico fatto a mano. Lo showroom monzese è infatti, un atelier di 350 metri quadri dedicato a professionisti e privati, il luogo ideale dove scoprire la matericità e il comfort delle collezioni firmate VAMA.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vama, qualità artigiana ed heritage sartoriale Notizie correlate A Orio esposto il treno di cioccolato più lungo del mondo: “Esempio di solidarietà ed eccellenza artigiana”Orio al Serio (Bergamo), 30 gennaio 2026 – Dopo aver conquistato il Guinness World Record come 'Longest chocolate Sculpture', il 'Winter Games... Qualità tecnica ed estetica. Sacmi in IndiaSacmi porta in India la propria visione di impianto ceramico del futuro, puntando su quella che l’azienda definisce "qualità totale e...