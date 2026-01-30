A Orio esposto il treno di cioccolato più lungo del mondo | Esempio di solidarietà ed eccellenza artigiana

A Orio al Serio il treno di cioccolato più lungo del mondo è stato esposto di nuovo. I volontari e gli artigiani hanno mostrato con orgoglio l’opera, che ha già ottenuto il record mondiale come “Longest chocolate Sculpture”. Ora il treno rimane in mostra come esempio di solidarietà e di eccellenza artigiana, attirando visitatori e curiosi.

Orio al Serio (Bergamo), 30 gennaio 2026 – Dopo aver conquistato il Guinness World Record come 'Longest chocolate Sculpture ', il 'Winter Games Express' prosegue il suo viaggio simbolico. Il treno di cioccolato da record, dopo la tappa a Milano dei giorni scorsi, è approdato oggi all'aeroporto di Bergamo. Un omaggio in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale in programma a San Siro. Quella esposta a Orio è un'opera d'arte e di dolcezza, con i suoi 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di cioccolato. Il treno di cioccolato più lungo del mondo, sarà esposto da oggi e fino al 20 febbraio all'interno dello scalo orobico, nell'area pubblica.

