Sacmi introduce in India una soluzione innovativa per impianti ceramici, focalizzandosi su qualità tecnica ed estetica. L’azienda promuove un modello che combina qualità totale e alta produttività, offrendo tecnologie avanzate per il settore. Questa strategia rafforza la presenza di Sacmi nel mercato indiano, puntando a rispondere alle esigenze di efficienza e innovazione del settore ceramico locale.

Sacmi porta in India la propria visione di impianto ceramico del futuro, puntando su quella che l’azienda definisce " qualità totale e iper-produttività ". A Indian Ceramics 2026, in programma da domani al 30 gennaio a Gandhinagar, il colosso cooperativo imolese presenta un aggiornamento della sua proposta tecnologica, che mette al centro "superiore qualità tecnica ed estetica del prodotto", maggiore flessibilità e nuovi controlli digitali per ridurre sprechi e consumi. Al centro dell’offerta c’è l’evoluzione di Continua+, indicata da Sacmi come riferimento mondiale nella formatura di lastre e piastrelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Qualità tecnica ed estetica. Sacmi in India

Approfondimenti su Sacmi India

Il parquet in rovere si distingue non solo per il suo aspetto naturale, ma anche per le sue caratteristiche tecniche.

La tecnica BAT sta rivoluzionando la chirurgia estetica, offrendo soluzioni innovative e meno invasive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sacmi India

Argomenti discussi: Qualità tecnica ed estetica. Sacmi in India; BioPietra a Klimahouse 2026: la pietra naturale rigenerata per i cappotti; Reda a Milano Unica: il valore strategico della materia nella filiera tessile; Progettare con l’igiene in mente: estetica e sanificazione negli stabilimenti balneari.

Benessere ed estetica, è questione di tecnicaLa prevenzione resta comunque l’arma più efficace per evitare l’insorgere di malattie cardiovascolari, come l’infarto, l’ictus e l’insufficienza cardiaca, che rappresentano una delle principali cause ... napoli.repubblica.it

Quarta infissi. Qualità ed estetica: un connubio vincenteIn Basilicata vi è un’azienda che ha ricevuto ottimi riscontri: particolarmente attenta ai dettagli del prodotto e alle tante esigenze del cliente, è stata fondata nell’anno 2020. Si tratta della ... roma.repubblica.it

Massimiliano Allegri a DAZN nel pre partita di Roma-Milan «Contro squadre che vanno uomo contro uomo serve grande qualità tecnica e bisogna andare alle spalle dell’avversario». «Ricci Scelta legata al momento e alle sue caratteristiche: è il cent - facebook.com facebook

L'agente di #Onana è a Milano, i suoi rapporti con l' #Inter sono eccellenti. Il camerunese possiede inoltre le caratteristiche tecniche ricercate da Chivu: oltre alle sue qualità tra i pali, è molto bravo anche nel gioco con i piedi. @FcInterNewsit x.com