Valtellina Golf Club | Il rilancio di Caiolo tra sport e turismo

Il Valtellina Golf Club ha annunciato un cambiamento nella sua gestione, con l’obiettivo di rilanciare la struttura situata a Caiolo. La società che controlla il campo a 18 buche ha adottato una nuova governance, senza specificare i dettagli della transizione. L’obiettivo dichiarato è di rafforzare le attività sportive e turistiche legate al campo, che si trova nella provincia di Sondrio.

Sondrio – Nuova governance per Valtellina Golf Club Spa, società proprietaria del campo a 18 buche di Caiolo. Tre i componenti del CdA che opererà con attenzione nei confronti dei cosiddetti “interessi generali” e con spirito sussidiario. Ne fanno parte Costantino Tornadù, Romolo Verga e Roberto Galli, che è stato nominato presidente. Decisioni assunte nel corso dell’Assemblea dei soci riunita nella sede dell’Unione Cts - Confcommercio Sondrio, la prima dopo lo storico passaggio del testimone avvenuto un mese fa, quando Banca Popolare di Sondrio - Gruppo Bper e Crédit Agricole Italia hanno siglato un accordo con Valtellina Turismo per la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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