Valmontone calcio Calì | La matematica ci permette di credere ancora ai play off

Il Valmontone calcio si prepara alle ultime due partite del campionato con l’obiettivo di entrare tra le prime cinque in classifica. Il direttore sportivo ha dichiarato che, grazie ai risultati ottenuti, la squadra può ancora sperare di raggiungere i playoff, anche se finora ha centrato principalmente la salvezza. La squadra si trova attualmente a un passo dalla zona qualificazione e punta a migliorare la posizione finale.

Valmontone (Rm) – Il Valmontone ha “archiviato” la pratica dell’obiettivo minimo (la salvezza) e ora si giocherà le proprie carte nelle ultime due giornate di campionato per entrare tra le prime cinque. La formazione del presidente Manolo Bucci ha vinto anche a Cassino per 2-0, conquistando il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Valmontone calcio, Calì: “Questa squadra vale molto di più della classifica attuale”I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno rimediato la sesta sconfitta consecutiva sul campo dell’Albalonga, anche se il 2-0 finale sembra essere... Crisi Valmontone: 6 sconfitte, ma Calì: “Valore reale superioreIl Valmontone, guidato dal presidente Manolo Bucci, affronta una crisi profonda dopo sei sconfitte consecutive che hanno portato la squadra a soli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valmontone (calcio, serie D), Calì: La matematica ci permette di credere ancora ai play off; Calcio – Serie D: Cassino ko in casa con Valmontone, perde anche Sora; Scheda squadra Valmontone 1921; Tabellino partita Valmontone 1921 vs Anzio Calcio 1924. Valmontone (calcio, serie D), Calì: La matematica ci permette di credere ancora ai play offTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Valmontone (Rm) – Il Valmontone ha archiviato la pratica dell’obiettivo minimo (la salvezza) e ora si giocherà le proprie carte nelle ultime du ... osservatoreitalia.eu Valmontone calcio, Calì: Questa squadra vale molto di più della classifica attualeValmontone (Rm) – E’ un momento molto complicato per il Valmontone. I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno rimediato la sesta sconfitta consecutiva sul campo dell’Albalonga, anche se il 2-0 ... romatoday.it https://youtu.be/CCewhePLgGM Calcio Serie D Gir. G 32° giornata ASD Cassino Calcio Valmontone 1921 Le immagini della gara #directasport facebook