Crisi Valmontone | 6 sconfitte ma Calì | Valore reale superiore

Il Valmontone, sotto la guida del presidente Manolo Bucci, sta attraversando un momento difficile con sei sconfitte consecutive. La squadra si trova ora a soli due punti dalla zona play-out, mettendo in discussione la sua posizione in classifica. Nonostante le difficoltà, il tecnico Calì afferma che il valore reale della squadra è superiore.

Il Valmontone, guidato dal presidente Manolo Bucci, affronta una crisi profonda dopo sei sconfitte consecutive che hanno portato la squadra a soli due punti dalla zona play-out. L'attaccante Aimone Calì, arrivato nel mercato di dicembre, ha dichiarato che il potenziale del gruppo supera di gran lunga la posizione attuale in classifica. La sconfitta per 2-0 sul campo dell'Albalonga è stata descritta come un risultato eccessivo rispetto ai reali meriti della gara, dove i giallorossi avevano colpito la traversa prima e dopo le reti avversarie. Nonostante il momento difficile, l'ambiente crede fermamente nella capacità del team di invertire la rotta grazie all'arrivo del nuovo allenatore Sandro Pochesci.