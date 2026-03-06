Valmontone calcio Calì | Questa squadra vale molto di più della classifica attuale

Il Valmontone calcio attraversa un periodo difficile dopo aver subito la sesta sconfitta consecutiva in trasferta contro l’Albalonga, con il risultato di 2-0. Il tecnico Calì ha commentato la situazione, sottolineando che la squadra ha qualità e valori superiori alla posizione in classifica attuale. La squadra cerca di reagire e di migliorare le proprie prestazioni nelle prossime partite.

I ragazzi del presidente Manolo Bucci hanno rimediato la sesta sconfitta consecutiva sul campo dell'Albalonga, anche se il 2-0 finale sembra essere eccessivo per i demeriti dei giallorossi: "Siamo in uno di quei momenti in cui gira tutto storto – dice Aimone Calì, attaccante classe 1997 e colpo di mercato dicembrino del club lepino – Una spiegazione unica non c'è, altrimenti avremmo già trovato la soluzione.