Valle Pennavaire | 225mila euro per nuovi sentieri eco-sostenibili

La Provincia di Imperia ha approvato un finanziamento di 225mila euro destinato al recupero e alla promozione di nuovi sentieri eco-sostenibili nella Valle Pennavaire. L'intervento si concentra sul percorso che collega le località di Cupà, Carbonai, Ravinella e Giera. L'obiettivo è migliorare gli itinerari speleo-naturalistici presenti nella zona e incentivare l'accesso a queste aree.

La Provincia di Imperia ha stanziato 225mila euro per il recupero e la promozione degli itinerari speleo-naturalistici nella Valle Pennavaire, con un intervento mirato al tracciato che collega Cupà, Carbonai, Ravinella e Giera. L’operazione, che vede il Comune di Aquila d’Arroscia come responsabile dell’esecuzione dei lavori, punta a valorizzare l’area situata nei pressi del bacino artificiale della diga del Rio Ferraia, integrando la cura del territorio con lo sviluppo di un turismo sostenibile. Un investimento strategico tra ingegneria naturalistica e sostenibilità. Il piano finanziato dal presidente Scajola prevede una serie di interventi tecnici volti a trasformare il sentiero naturale in un percorso fruibile e sicuro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle Pennavaire: 225mila euro per nuovi sentieri eco-sostenibili Notizie correlate Telese Terme punta su commercio e turismo: pronti 225mila euro per rilanciare la Valle TelesinaTelese Terme si prepara a guidare la seconda fase del progetto del Distretto Commerciale Valle Telesina con una nuova candidatura ai finanziamenti... Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale...