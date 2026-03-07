Telese Terme punta su commercio e turismo | pronti 225mila euro per rilanciare la Valle Telesina

Telese Terme si mette in moto per rafforzare commercio e turismo, annunciando un investimento di 225 mila euro destinato alla Valle Telesina. La località si appresta a partecipare alla seconda fase del progetto del Distretto Commerciale Valle Telesina, puntando a ottenere nuovi finanziamenti regionali. La candidatura è stata presentata per sostenere iniziative volte a valorizzare l’area e attrarre visitatori.

Telese Terme si prepara a guidare la seconda fase del progetto del Distretto Commerciale Valle Telesina con una nuova candidatura ai finanziamenti regionali. Il Comune, in qualità di ente capofila, ha infatti presentato la richiesta per accedere a risorse fino a 225mila euro, destinate a sostenere interventi di sviluppo economico e valorizzazione del territorio. Sull'iniziativa è intervenuto il sindaco Giovanni Caporaso, che ha sottolineato il valore strategico del progetto per la città e per l'intero comprensorio. "La nostra visione per Telese Terme passa inevitabilmente attraverso il sostegno a chi, ogni giorno, tiene vive le nostre strade con il proprio lavoro.