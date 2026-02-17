Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli | le dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato colpito da un incendio, che ha causato ingenti danni alla storica struttura. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che le fiamme sono scoppiate a causa di un corto circuito e che le autorità stanno già lavorando per verificare le cause esatte. La distruzione del teatro ha lasciato senza parole artisti e cittadini, che temono ripercussioni sulla scena culturale locale. Manfredi ha assicurato che il Comune farà tutto il possibile per aiutare nella ricostruzione e nel recupero delle opere andate perdute.

Il cuore culturale della città devastato dalle fiamme: il sindaco promette massima collaborazione istituzionale per la ricostruzione.. Questa mattina un grave incendio ha colpito il Teatro Sannazaro, uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana. La notizia ha rapidamente destato commozione tra cittadini, artisti e istituzioni, poiché il teatro rappresenta non solo un centro di produzione culturale, ma anche un patrimonio storico della città. In seguito all'accaduto, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al giornale il MATTINO riguardanti l'entità del danno, le cause probabili dell'incendio e l'impegno delle istituzioni per la ricostruzione.